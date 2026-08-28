(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un uomo di 49 anni a Cona, in provincia di Venezia, per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. In particolare, a quanto riferito dalla donna, a luglio l'uomo l'avrebbe minacciata di morte e avrebbe tentato di strangolarla, desistendo poi autonomamente. L'episodio è stato il picco di una situazione che ha iniziato a deteriorarsi da fine 2024 quando, dopo 15 anni di matrimonio, il marito ha campato atteggiamento, risultando particolarmente possessivo. Da aprile 2025, sono poi iniziati insulti, minacce e comportamenti violenti, via via intensificatisi fino all'aggressione di luglio. Da qui la decisione della donna di sporgere querela presso i Carabinieri e di presentare un'istanza di ammonimento del Questore nei confronti del coniuge. Il Gip del Tribunale di Venezia ha quindi emesso l'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa circondariale di Padova. L'ordinanza è stata eseguita il 22 agosto, pochi giorni dopo il femminicidio di Tania Terrin a Camponogara. (ANSA).