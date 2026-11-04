(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Il Centro nazionale sangue ha invitato, in raccordo con il ministero della Salute, le strutture trasfusionali a mantenere la massima attenzione, verificando le temperature e adeguando le misure di sicurezza atte a prevenire i rischi emergenti". Lo afferma Luciana Teofili, direttrice del Centro nazionale sangue (Cns), dopo gli attacchi informatici ai frigoriferi di emoderivati in Francia. E' necessario, dopo questi attacchi, rileva, "alzare il livello di attenzione", sottolineando come in Italia siano attivi protocolli di sicurezza e piani di emergenza. (ANSA).