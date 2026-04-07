(ANSA) - HAIFA, 07 APR - Centinaia di persone si sono riunite oggi nella città israeliana di Haifa per i funerali di quattro persone, i cui corpi sono stati recuperati dalle macerie del loro condominio il giorno prima, dopo un attacco missilistico iraniano. La famiglia Gershovich è rimasta uccisa domenica sera, quando un missile iraniano ha colpito il loro edificio. Le squadre di soccorso hanno cercato per tutta la notte tra le macerie per ritrovare i corpi. Ieri i soccorritori hanno recuperato i corpi di Vladimir Gershovich, 73 anni, di sua moglie Lena, 68 anni, e del figlio Dmitry, 42 anni, e di sua moglie, Lucille-Jane, 29 anni, originaria delle Filippine. Oggi al cimitero di Haifa, i familiari in lutto hanno circondato le bare di Vladimir, Lena e Dmitry Gershovich, avvolte in bandiere israeliane. Il corpo di Lucille-Jane Gershovich sarà rimpatriato nelle Filippine, secondo quanto riferito dal ministero degli Affari Esteri filippino. Uno dei colleghi di Dmitry Gershovich ha parlato di una "famiglia a cui era molto legato" emigrata dall'Ucraina negli anni '90, e di come Dmitry si fosse arruolato in un'unità d'élite dell'esercito israeliano. Il parlamentare israeliano Zeev Elkin, membro del partito di destra Likud del primo ministro Benyamin Netanyahu, ha partecipato al funerale. (ANSA).