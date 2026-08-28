(ANSA) - WASHINGTON, 27 AGO - Le forze armate Usa hanno "rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello Stretto" di Hormuz, "posizionate mesi fa dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello Stretto sono ora libere da mine iraniane, grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi". La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Comando militare centralee Usa (Centcom), in un video postato su X. (ANSA).