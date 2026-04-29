(ANSA) - WASHINGTON, 29 APR - "Oggi, le forze americane hanno raggiunto un traguardo significativo, riuscendo a deviare la rotta della 42/ma nave mercantile che tentava di violare il blocco" dello Stretto di Hormuz. Lo riporta una dichiarazione dell'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, il Comando centrale delle forze armate Usa che copre il Medio Oriente. "Attualmente, 41 petroliere con 69 milioni di barili di petrolio non possono essere vendute dal regime iraniano. Si tratta di una perdita stimata di oltre 6 miliardi di dollari, di cui la leadership iraniana non potrà beneficiare economicamente", ha aggiunto Cooper. Il blocco dello Stretto di Hormuz "è estremamente efficace e le forze statunitensi restano pienamente impegnate nella sua totale applicazione", ha assicurato Cooper nella dichiarazione postata su X. Da oltre due settimane, le forze americane "hanno attuato con successo il blocco, interrompendo gli scambi commerciali in entrata e in uscita dall'Iran", a testimoniare "l'eccezionale lavoro svolto dai nostri militari". (ANSA).