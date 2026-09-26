(ANSA) - CATANIA, 26 SET - L'emissione di cenere dell'Etna ha causato la chiusura di due spazi sul vulcano, corrispondenti ai settori C1 e B3, e la sospensione di tutte le attività di volo all'aeroporto di Catania, in arrivo e partenza, fino alle 12 di domani. Lo rende noto la Sac, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Sull'Etna è in corso un'intesa emissione di cenere lavica, che si disperde verso Sud, dal cratere Nord-Est che produce anche una nube eruttiva alta 4 chilometri. Dal 24 ottobre scorso l'Ingv ha alzato a rosso, il più alto grado di allerta su una scala di quattro, l'avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation). (ANSA).