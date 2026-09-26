(ANSA) - CATANIA, 26 SET - Voli sospesi all'aeroporto di Catania, fino alle 16, per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere Nord-Est dell'Etna che produce anche una nube eruttiva alta 4 chilometri. Il nucleo di coordinamento operativo (Nco), dopo la chiusura degli spazi aerei del settore C1, ha disposto la restrizione a zero atterraggi e zero decolli. Sull'Etna è in vigore l'avviso, emesso dall'Ingv di Catania, per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di quattro. (ANSA).