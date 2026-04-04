(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Non possiamo abituarci" a guerre e violenze e Pasqua ricorda che "il male non ha l'ultima parola". Lo scrive la Cei nel Messaggio di Pasqua. "Ci affliggono le guerre che devastano popoli e famiglie, la violenza che colpisce i più deboli, le ferite che attraversano le case, le solitudini - si legge nel messaggio a firma del presidente, il card. Matteo Zuppi, e del segretario generale, mons. Giuseppe Baturi - che consumano tante esistenze, la fatica di donne e uomini che si sentono smarriti, stanchi, senza un domani. Ci addolorano le lacrime dei bambini, le paure dei giovani, l'abbandono degli anziani, la sofferenza di chi vede la propria vita segnata dalla povertà, dalla malattia, dall'emarginazione. Non possiamo abituarci a tutto questo. Non possiamo accettare che il male diventi normale, che la durezza vinca sulla compassione, che l'indifferenza prenda il posto della fraternità". Ma "la Pasqua ci riporta al cuore della nostra fede: il Crocifisso è risorto. Per questo, il male non ha l'ultima parola, la morte non è la fine, le ferite non sono condannate a restare per sempre aperte". "Il Signore risorto ci invita a non restare spettatori: siamo chiamati a scegliere la luce, a custodire la vita, a prenderci cura gli uni degli altri, a essere segni di pace" perché Dio "rifiuta la guerra" e "nessuno può usare" Dio "per giustificare la guerra". "Nella luce pasquale, desideriamo rivolgere un pensiero particolare a quanti soffrono e attendono un segno di vicinanza nel nostro Paese: ai malati, ai detenuti, a chi è senza lavoro, a chi vive la fatica di educare, a chi è solo, a chi non riesce più a vedere una strada davanti a sé. Il Risorto sta accanto a ciascuno come il viandante di Emmaus, riaccende il cuore, apre gli occhi, rimette in cammino", conclude il messaggio della Cei. (ANSA).