(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Nelle comunità cristiane serve una maggiore "corresponsabilità" tra sacerdoti e laici. Lo afferma la Cei in un documento che fa proprie le indicazioni del Sinodo. Si apre alla possibilità di nuovi ministeri battesimali affidabili a donne e uomini, alla guida in équipe e a una revisione delle commissioni episcopali con l'ingresso di non vescovi, trasformate in "Commissioni ecclesiali". "Andrà ripensato il servizio di guida delle comunità cristiane, a fronte di forme di esercizio dell'autorità ancora monocratiche e clericali", si legge nel testo, con la necessità di "garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità e di guida". (ANSA).