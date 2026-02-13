(ANSA) - ROMA, 13 FEB - L'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este rende noto che oggi, alle 13.30 circa, si è verificato il cedimento di una porzione di muratura antica in opera reticolata nell'area delle cosiddette Piccole Terme a Villa Adriana, in un settore non aperto al pubblico. Il distacco è riconducibile all'accumulo di acqua piovana conseguente alle precipitazioni delle ultime settimane. I tecnici del Ministero sono immediatamente intervenuti e stanno predisponendo le necessarie operazioni per assicurare e monitorare la totale messa in sicurezza. (ANSA).