(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Quattro persone che si trovavano su un piccolo balcone di un'abitazione isolata di Santa Maria la Carita sono rimaste ferite a seguito del cedimento della struttura. L'abitazione era in fase di ristrutturazione, e secondo una prima ricostruzione, abitualmente disabitata. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Le cause del cedimento sono ancora in corso di accertamento. Due persone persone hanno riportato ferite più gravi e sono state condotte negli ospedali del Mare e Cardarelli di Napoli mentre altre due presso il presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e gli agenti della polizia locale. Indagano i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. (ANSA).