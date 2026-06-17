(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Una fotografia "significativa" che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatrore sono stati sequestrati stamani a uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni '90. Sono gli esiti "positivi" di una perquisizione effettuata stamane dai carabinieri del Ros su delega del pm di Milano, Alessandro Gobbis, e del procuratore Marcello Viola, nell'abitazione del 65enne residente nell'Alessandrino. L'uomo durante l'interrogatorio di qualche tempo fa non aveva risposto alle domande. La perquisizione di oggi si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna. (ANSA).