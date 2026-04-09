(ANSA) - ROMA, 09 APR - Un utile netto di 3,4 miliardi record per il secondo anno consecutivo e un patrimonio netto che arriva a 32 miliardi, in aumento del 2%. Sono due dei principali dati del bilancio del Cdp che nel primo anno dall'avvio del Piano Strategico 2025-2027, ha impegnato risorse per 29,5 miliardi di euro, pari ad oltre un terzo dell'obiettivo triennale di Piano. Gli investimenti sostenuti sono pari a 73,6 miliardi, con un effetto leva di 2,5 volte le risorse impegnate, anche grazie all'attrazione di capitali addizionali. Il totale dei crediti in essere a favore di imprese, PA, infrastrutture e Cooperazione internazionale ammonta a 127 miliardi (in crescita rispetto alla fine del 2024). (ANSA).