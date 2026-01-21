(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Cassa Depositi e Prestiti comunica l'avvenuto collocamento di tutte le 4.451.160 azioni proprie in portafoglio, pari all'1,30% del capitale sociale, per un controvalore di circa 400 milioni di euro. L'offerta, riferisce una nota, è stata rivolta preliminarmente agli attuali azionisti di Cdp, riscontrando una partecipazione quasi totalitaria delle Fondazioni di origine bancaria. Le azioni proprie non sottoscritte sono state collocate, con il supporto dell'Acri, in favore di 4 Fondazioni bancarie non già azioniste di Cdp. "Le Fondazioni di origine bancaria esprimono piena soddisfazione per l'esito complessivo dell'operazione di cessione di azioni proprie di Cassa Depositi e Prestiti Spa". E' il commento del presidente di Acri, Giovanni Azzone, secondo il quale "l'adesione corale da parte delle Fondazioni già azioniste, unitamente a nuovi ingressi nella compagine sociale, rappresenta un'ulteriore conferma del valore strategico che esse attribuiscono alla partecipazione nel capitale di Cdp". Secondo Azzone, "si tratta di una scelta pienamente coerente con la missione delle Fondazioni di origine bancaria, orientata alla promozione dello sviluppo sostenibile dei territori e del Paese, e che testimonia la fiducia negli organi che guidano la Cassa". (ANSA).