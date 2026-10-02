(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Sul tavolo del Consiglio dei ministri, convocato alle 18, arriverà il Documento programmatico di bilancio (Dpfp) e la "relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243", cioè la relazione sullo scostamento di bilancio. E' quanto si legge nell'ordine del giorno del Cdm, che esaminerà anche, tra le altre cose, un decreto legge ambiente, con "disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione di problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche" e un ddl costituzionale per l'adeguamento dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. (ANSA).