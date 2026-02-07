BOLOGNA. Sono in corso accertamenti nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale sui cavi tranciati che hanno causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese. Sul posto oltre alla Polfer anche la Digos. Si valuta un atto di natura dolosa: un sabotaggio anarchico-antagonista è, a quanto si apprende, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Pesanti le ripercussioni sul traffico: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali al momento possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti.

I Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. I tecnici di Rfi hanno avuto intorno alle 11 dalla Polfer il nulla osta per poter operare e rimettere in sicurezza il punto danneggiato. Al momento la circolazione nel nodo di Bologna è fortemente rallentata ma la stazione sotterranea AV è stata intanto "riaperta" per le frecce da e per Milano e Verona. Al termine dei lavori anche gli AV su Venezia torneranno a transitare nella stazione sotterranea.

Sono tre i danneggiamenti avvenuti sulle linee ferroviarie italiane in concomitanza con l'inizio di Milano Cortina e gli investigatori che stanno svolgendo gli accertamenti non escludono che si tratti di un atto dimostrativo di matrice anarchica sul modello di quanto avvenne in Francia nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi. Le linee interessate sono la ordinaria Bologna-Padova, dove è stato trovato e rimosso un ordigno rudimentale su uno scambio, l'Alta velocità sulla stessa tratta, dove sono stati troncati cavi elettrici in un pozzetto e la Bologna-Ancona, a Pesaro, dove ha preso fuoco una cabina elettrica