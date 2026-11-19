(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Il Tribunale civile di Milano ha deciso di rinviare al 21 gennaio l'udienza della class action intentata dal Moige e da una decina di famiglie contro Meta e TikTok, in attesa di capire, in sostanza, se nel frattempo saranno approvate norme specifiche sul divieto dell'uso dei social per i minori, come emerso due giorni fa da un emendamento al Dl sicurezza. "Noi chiedevamo un provvedimento urgente di inibitoria, perché i minori sono anche ora in pericolo e ogni giorno un ragazzo si fa male o muore. Adesso dobbiamo attendere altri due mesi", hanno spiegato i legali del Moige e dei genitori. (ANSA).