(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Cateno De Luca si candida a sindaco di Roma, in attesa che il centrodestra scelga un nome per le elezioni comunali, "aspettando Godot", come anticipato da Roma Today e confermato all'ANSA. "Avremo una nostra lista in Campidoglio e in tutti i municipi. Gli altri si devono svegliare", ha detto il leader di 'Sud chiama Nord' nell'intervista. "Sicuramente non posso sostenere Gualtieri. Io frequento Roma almeno due giorni a settimana (Sud chiama Nord ha un deputato eletto nel 2022, ndr) e vedo le condizioni in cui si trova", ha aggiunto. "Oggi Roma non ha servizi al livello del suo brand". E sul centrodestra: "Non hanno costruito un'alternativa credibile, siamo quasi fuori tempo massimo", ha sottolineato De Luca, entrato nella coalizione del centrodestra nazionale per le politiche. (ANSA).