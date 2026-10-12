(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Dovete chiedere a me quando si vota. Ho partecipato la settimana scorsa a una seduta spiritica bipartisan, a Roma, con esponenti del centrodestra e del centrosinistra, ed è uscito il 9 e 10 maggio. È questa la data. Perché ad aprile i parlamentari già maturano i 4 anni, 6 mesi e un giorno per la pensione, e poi c'è il tempo di organizzare tutto. Anche perché d'estate ognuno vuole fare altro. Lo do come certo". Lo ha affermato Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ospite della trasmissione Un giorno da pecora, su Rai Radio1. De Luca ha preferito non svelare i partecipanti della 'seduta spiritica'. "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, ho preso l'impegno di non dirlo. Io - ha continuato - non sono un grande frequentatore dei salotti romani, mi definisco un piccolo, piccolo leader di periferia, non vorrei cominciare a sbagliare ora che comincio a frequentare questi ambienti". Il leader di ScN, che ha appena chiuso un accordo con FdI per entrare nel centrodestra alle prossime elezioni, ha però spiegato che quell'incontro si è tenuto "quando era ancora la fase del Barbiere di Siviglia, in cui tutti ci cercavano e tutti ci volevano, e noi ancora dovevamo decidere una volta per tutte da che parte stare. E abbiamo avuto il privilegio di fare una seduta spiritica bipartisan". (ANSA).