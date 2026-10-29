(ANSA) - MILANO, 29 OTT - I vertici del Tribunale di Milano stanno monitorando i canali social per verificare se ci siano minacce nei confronti della gip Tiziana Landoni, la quale ieri ha rimesso in libertà Youssef Siher, il ricercatore fermato sabato scorso per essere l'amministratore dei canali social del 'Movimento 17 ottobre'. Da quanto si apprende, i carabinieri in dotazione della dirigenza stanno controllando le chat e i post sul web e hanno già individuato alcune frasi minatorie. Tutto ciò per eventuali segnalazioni alla Prefettura affinché valuti se è il caso di mettere a disposizione della giudice "strumenti di protezione". (ANSA).