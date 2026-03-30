(ANSA) - BIELLA, 30 MAR - Dopo il caso de "Le 5 forchette" arrivano le dimissioni anche di Cristiano Franceschini, ex socio nella società e assessore comunale a Biella. "Ho comunicato al sindaco Marzio Olivero la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili da assessore. È una scelta che assumo con responsabilità, mettendo al primo posto il Comune di Biella, la serenità dell'azione amministrativa e il rispetto verso il mio partito, Fratelli d'Italia". Franceschini parla anche di "un attacco mediatico costruito su insinuazioni e accuse prive di qualsiasi fondamento. Sono state usate parole gravi e inaccettabili, senza riscontro nei fatti, con l'unico obiettivo di delegittimare la mia persona e il lavoro svolto". Sulla vicenda aggiunge: "Non vi è stato nulla di irregolare o opaco. Nel momento in cui sono venuto a conoscenza di elementi che prima ignoravo, ho agito subito, senza esitazioni, prendendo le distanze e assumendo le decisioni necessarie". "Ho commesso una leggerezza, e me ne assumo la responsabilità - sottolinea - Per questo rivolgo le mie scuse ai cittadini". E ancora: "Lascio il mio incarico a testa alta, consapevole dell'impegno garantito in questi anni e del fatto che sono una persona perbene. Continuerò a difendermi con determinazione, contrastando ogni forma di strumentalizzazione". (ANSA).