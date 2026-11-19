(ANSA) - PAVIA, 19 NOV - L'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, è arrivato poco fa al Palazzo di Giustizia di Pavia per essere ascoltato come testimone nell'inchiesta per i presunti pagamenti della famiglia di Sempio, nel 2017, per garantire l'archiviazione di Andrea nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia). "Ero stato io a indicare una cifra indicativa di 50mila euro, per le spese che si sarebbero dovute sostenere sino ad un'eventuale udienza preliminare - ha spiegato Lovati parlando brevemente con i cronisti all'ingresso del tribunale -. I miei 15mila euro in contanti, perchè così avevo chiesto che fosse il pagamento, ero andato a ritirarli dall'avvocato Soldani: era lui che aveva ricevuto l'incarico. In quei pagamenti si nascondeva qualcosa di irregolare? Lo escludo". Alla domanda se nell'audizione di oggi potrebbe anche fare delle rivelazioni sul delitto di Chiara, Lovati ha risposto: "Se i magistrati me lo chiederanno, risponderò". L'avvocato Fabrizio Gallo, legale di Lovati, ha aggiunto: "E' possibile che sganceremo una bomba". (ANSA).