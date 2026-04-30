(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il caso Flotilla arriva nell'Aula della Camera, in apertura della seduta le opposizioni chiedono un'informativa alla premier e ai ministri competenti sull'accaduto. "Richiediamo unitariamente un'informativa urgente di Meloni, Crosetto e Tajani" "sull'atto ostile di pirateria internazionale verso la Global Sumud Flotilla, intercettata a migliaia di chilometri da Gaza, in acque internazionale, vicino alla Grecia". Ci sono "tantissimi cittadini sequestrati, più di 50 italiani di cui non abbiamo notizia". "Cosa deve ancora succedere per fermare le relazioni istituzionali con Israele e per richiamare il nostro ambasciatore?", ha detto per primo il deputato Marco Grimaldi (Avs). Il dem Arturo Scotto ha parlato di "un'azione di pirateria da parte di Israele". "Il governo italiano condanna o no questa azione? Tutela o no i 55 cittadini italiani a bordo? Per quale motivo non è stata inviata una fregata militare a scortare quelle navi? E possiamo immaginare che l'Ue sia così umiliata? Il Mar Mediterraneo è casa di tutti e tutti hanno la possibilità di navigarci. Qui sta naufragando la dignità dell'Europa, va chiesto il rilascio degli attivista, va sospeso l'accordo di cooperazione con Israele". Dal M5s la deputata Stefania Ascari "stanotte è successa una cosa aberrante, dei cittadini e cittadini di una missione umanitaria sono stati attaccati dal governo terrorista israeliano. Ci facciamo una domanda: cosa ancora deve succedere affinchè questo governo criminale venga fermato?". "E' un atto di guerra nei nostri confronti". (ANSA).