(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Da stamane sono in corso perquisizioni, disposte dalla Procura di Milano e delegate al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, nell'ambito dell'indagine in cui si ipotizza il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e che vede al centro Finalter (la società di consulenza di cui il sindaco Giuseppe Sala aveva una quota - conferita in un trust - del 20 per cento) e la multinazionale Engineering. Da quanto si è appreso, la Guardia di Finanza si è recata nella sede della stessa Finalter e nelle abitazioni e negli uffici dell'amministratore delegato, il commercialista genovese Giorgio Mezzadri, e del fondatore e consigliere della società di consulenza, Pietro Galli. Entrambi risultano indagati. Gli accertamenti riguardano consulenze per un totale di circa 2 milioni di euro commissionate dal colosso dell'informatica, che vede Galli - ai tempi collaboratore di Sala per Expo 2015 - nel cda per conto del fondo NB Renaissance. Galli ieri si è dimesso dal cda di Atm, l'azienda dei trasporti milanesi. Intanto, proprio, oggi il sindaco Sala ha estinto il trust con cui partecipava alla Finalter, come aveva annunciato in Consiglio comunale quando era intervenuto la scorsa settimana per spiegare la sua posizione nella società. (ANSA).