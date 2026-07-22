(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - Si muove la solidarietà dei colleghi nei confronti dei due poliziotti coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir. Attraverso una raccolta fondi su GoFundMe, alcuni poliziotti hanno deciso di offrire un aiuto concreto in un momento particolarmente delicato. In poche ore, la raccolta ha già superato i 20mila euro. Parallelamente, è stata attivata una tutela legale assicurativa che consentirà ai due agenti di beneficiare di una copertura fino a 10mila euro ciascuno. Somme che, tuttavia, non sono ancora disponibili. A quanto si apprende la raccolta fondi è nata anche in considerazione del fatto che gli sviluppi della vicenda giudiziaria sono ancora tutti da definire e che i costi complessivi dell'iter potrebbero essere ben più elevati rispetto alla copertura assicurativa prevista. Proprio per questo, alcuni colleghi hanno scelto di promuovere l'iniziativa di solidarietà, con l'obiettivo di garantire un sostegno concreto e immediato ai due poliziotti. (ANSA).