(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Dopo l'Agcom anche il Garante per la Privacy "accoglie l'esposto del Codacons e scende in campo sul caso dell'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani trasmessa lo scorso 3 novembre durante una puntata del programma BellaMa' su Rai2". Ad annunciarlo è la stessa associazione dei consumatori, spiegando che "in particolare il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di vederci chiaro su quanto accaduto nel corso dell'intervista, quando il conduttore ha posto con insistenza domande sulla sfera sessuale dell'ex sacerdote, e di verificare quale diffusione sia stata data dalla Rai alle informazioni attinenti alla sfera intima di Ravagnani". Nella comunicazione inviata alla Rai - che il Codacons pubblica in anteprima - il Garante scrive: "L'intervista, inizialmente dedicata alla pubblicazione del libro autobiografico dell'interessato e alle ragioni che lo hanno indotto a lasciare il sacerdozio, si sarebbe successivamente incentrata su aspetti attinenti alla sua sfera sessuale. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, dopo aver risposto a una prima domanda relativa al proprio orientamento sessuale, l'interessato avrebbe manifestato la volontà di non fornire ulteriori informazioni su aspetti della vita privata. Il conduttore avrebbe tuttavia proseguito il confronto su tali argomenti, sostenendo, in particolare, che la scelta dell'interessato di esporsi pubblicamente comportasse anche l'onere di fornire chiarimenti in ordine alla propria sfera intima. Con la segnalazione in esame, le Associazioni (Codacons e Assourt, ndr) hanno chiesto a questa Autorità di 'verificare la liceità trattamento e della diffusione delle informazioni relative alla sfera sessuale' dell'interessato, nonché di valutare l'adozione delle misure correttive previste dall'art. 58 del Regolamento, anche mediante la limitazione o la cessazione dell'ulteriore pubblicazione dei passaggi contestati". "Tanto premesso, ai fini della compiuta valutazione della vicenda segnalata, si rende necessario acquisire elementi informativi idonei a individuare i contenuti oggetto di doglianza - si legge ancora - e a verificare le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali dell'interessato, con particolare riguardo alle informazioni attinenti alla sua sfera sessuale. Pertanto, alla luce della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si invita codesta società a fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto sopra rappresentato e a indicare l'url della registrazione integrale dell'intervista al signor Alberto Ravagnani, nonché gli eventuali ulteriori indirizzi di rete relativi a estratti pubblicati sui siti e sui canali digitali ufficiali della Rai, precisando, per ciascuno di essi, l'eventuale permanenza online. Con l'occasione si chiede, altresì, di comunicare quali iniziative codesta Società intenda eventualmente adottare in relazione ai contenuti in questione, con particolare riguardo alla loro permanenza e alle ulteriori successive pubblicazioni sui propri canali digitali". "In base alle norme vigenti in materia di privacy il Garante, dopo aver ottenuto dalla Rai le informazioni richieste, può ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e, in caso di illeciti e violazioni, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo", ricorda il Codacons. (ANSA).