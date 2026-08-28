(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - Terzo possibile caso di febbre Dengue in Toscana dopo quelli accertati di Montespertoli (Firenze) e Pisa. Nel pomeriggio è arrivata la notizia di un paziente sospetto a Prato, frazione Castelnuovo, pertanto il Comune ha stabilito che domani, sabato 29 agosto, a partire dalle ore 7, sarà effettuato "a scopo precauzionale per la tutela della salute pubblica un intervento di disinfestazione contro la zanzara tigre nell'area interessata dal problema". La Asl Toscana Centro sta svolgendo gli accertamenti clinici su un paziente. Intanto ci sarà disinfestazione in via Roma, una strada molto lunga, dal civico 607/Z al civico 611/D e nei campi circostanti nel raggio di 200 metri. L'amministrazione comunale di Prato chiede "la collaborazione dei cittadini per avere accesso alle aree esterne di loro competenza come cortili, piazzali, giardini e terrazze. Durante il trattamento (che in caso di pioggia sarà posticipato alla prima data utile) ci sono alcune precauzioni da adottare: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria che prevedono l'immissione di aria dall'esterno. (ANSA).