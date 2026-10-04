(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Case sempre più care in Ue. Sia per l'affitto che per il prezzo di compravendita. Il tema, già da tempo sul tavolo di Bruxelles, viene affrontato dai governi dei Paesi del Vecchio Continente con diverse ricette. In Italia in particolare si parla da tempo del Piano Casa. Ma, con un occhio alla prossima manovra, si ipotizzano anche interventi mirati per i giovani ("un aiuto concreto per chi cerca casa, con una cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine", chiede oggi Maurizio Lupi). Anche perchè nel frattempo i cugini spagnoli sono alle prese con una protesta senza precedenti contro il caro-casa con accampamenti in diverse città e il governo di Pedro Sanchez a rischio. Crescono intanto inesorabilmente gli affitti e i prezzi delle case in vendita nell'Ue. E aumentano le compravendite anche se il fenomeno, in tempi di tassi di interesse alti, è destinato a calare notevolmente. Secondo Eurostat nel secondo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni nell'Ue sono aumentati del 4,7%, mentre gli affitti sono aumentati del 3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Il dato italiano è in linea con quello Ue. Rispetto al primo trimestre del 2026, i prezzi delle abitazioni sono aumentati dell'1,2 % e gli affitti dello 0,7%. Sempre secondo Eurostat nel 2025 le vendite di abitazioni nell'Ue sono aumentate nella maggior parte dei Paesi per i quali sono disponibili dati, rispetto al 2024. In Italia il mercato residenziale chiude intanto il terzo trimestre del 2026 con una flessione dei prezzi dell'1,1%, a una media di 2.031 euro al metro quadro. Su base annua il saldo rimane positivo, con il 3,3% in più rispetto a settembre 2025; mentre a livello mensile le quotazioni si mantengono stabili, dice idealista, il portale immobiliare. "Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo. Tutto quello che precostituisce le condizioni per mettere su una famiglia", ha detto di recente la premier Giorgia Meloni. "Una misura che potrebbe essere studiata, risorse finanziarie permettendo, sono incentivi per l'acquisto della prima casa per gli under36", aveva anticipato il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. (ANSA).