(ANSA) - FOGGIA, 11 OTT - Oltre un centinaio tra agricoltori, autotrasportatori e commercianti sta protestando contro il caro carburante lungo la statale 16 nel tratto che congiunge Foggia a San Severo all'altezza dell'area di servizio Green Park. Ne dà conferma uno degli organizzatori Antonio De Rosa di Lucera. La protesta ha determinato il blocco temporaneo della viabilità lungo la statale 16. "Protestiamo non solo contro il caro carburante, ma contro l'aumento di tutti i costi relativi all'agricoltura, come il costo dei concimi - ha detto De Rosa - Invitiamo anche i cittadini a scendere in piazza nei prossimi giorni e ad affiancare la nostra protesta pacifica. Non è un problema che riguarda solo noi agricoltori. Ma chiunque". La manifestazione è seguita dagli agenti della polizia stradale e dalle altre forze di polizia. Altri presidi, a quanto si apprende, stanno interessando altre zone della provincia di Foggia. (ANSA).