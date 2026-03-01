(ANSA) - SANREMO, 01 MAR - "È stata un'esperienza molto divertente, molto entusiasmante, vissuta con grande serenità, e sono felice anche dei risultati: vado via con la medaglia d'oro e di bronzo". Lo dice Carlo Conti, salutando i giornalisti nell'ultima conferenza stampa del festival di Sanremo 2026. "Quando due mesi fa ho detto il no definitivo all'azienda a rifare Sanremo, e l'azienda ha fatto la sua scelta, ho chiesto fortemente - sottolinea - di fare il passaggio di consegne in video: mi sembrava un segno di coesione aziendale, di rispetto, mi piaceva l'idea di essere in mezzo a un festival che guardava al passato, dedicato a Baudo, e il testimone verso il futuro con Stefano, ho chiesto di essere io in onda a fare il passaggio di testimone". I ringraziamenti di rito, "a tutti voi giornalisti, ai cantanti in gara, alle case discografiche, major e indipendenti. La cosa importante è stata il rispetto, fondamentale tra noi, chi scrive e i telespettatori. Sapete - sottolinea Conti - che per me gli elementi fondamentali del lavoro e della vita dono il rispetto e l'onestà". E poi un grazie a Sanremo "e il ringraziamento più importante, a Bruno, il pescatore che in questi giorni mi ha portato a pescare al largo di Sanremo. Viva la Rai". (ANSA).