(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Sarà una serata cover piena di sorprese", promette Carlo Conti in collegamento con il Tg1, dopo aver annunciato la lista completa dei brani e dei duetti protagonisti all'Ariston venerdì 27 febbraio. "E' molto bello - spiega il direttore artistico - perché gli artisti hanno scelto duetti un po' fuori dalla norma, compagni di viaggio un po' fuori dai soliti schemi. Sarà una serata variegata, tutta da scoprire, ci emozionerà, ci farà ballare tanto e ci stupirà in qualche modo". Sul palco anche il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko, "è la prima volta. Gli artisti sono andati a cercare qualcosa che uscisse dal consueto, per regalarci una serata di grande varietà e spettacolo", aggiunge Conti. "E comunque, come diceva il grande Corrado, e non finisce mica qui: avremo ancora tante belle novità", conclude, dando appuntamento ai prossimi annunci. (ANSA).