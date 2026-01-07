(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Max Pezzali ospite del Festival di Sanremo 2026, dal palco della nave ancorata davanti alla città dei fiori: lo ha annunciato Carlo Conti in collegamento con il Tg1 delle 20. "Avete presente quella nave che getta l'ancora davanti a Sanremo? Di solito su quel palco di alternavano diversi artisti, quest'anno ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa con la sua musica, energia, allegria: è Max Pezzali, che tutte le sere sarà con noi al festival", ha detto Conti. (ANSA).