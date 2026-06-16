(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 16 GIU - Il Papa, nel prossimo viaggio in Francia, "tornerà alle radici dell'Europa", recandosi anche nei luoghi di uno dei padre del vecchio continente, Robert Schuman: "In Europa ha prevalso una concezione economica e politica, fredda e tecnica. Abbiamo dimenticato l'anima dell'Europa e il Papa invece ci vuole ricordare quanto questo continente può fare per il bene del mondo". Lo sottolinea il cardinale di Ajaccio, Francois-Xavier Bustillo, parlando a Roma con i giornalisti in concomitanza dell'uscita anche in Italia del suo libro "La necessità di riparare" (edizioni San Paolo). "L'Europa era un motore per il mondo, per la società. Oggi invece è un po' anestetizzata. Quindi abbiamo bisogno di ritrovare un po' di questo spirito. Papa Leone ci dice che non dobbiamo dimenticare le nostre radici, non dimentichiamo chi siamo, dove andiamo, non dimentichiamo quello che l'Europa può fare per il bene del mondo". "Giovanni Paolo II ha svegliato l'Est e adesso Leone sta svegliando l'Occidente", dice il francescano nato in Spagna e naturalizzato francese. Bustillo confida che il Papa possa avere, nel viaggio in Francia a fine settembre, una accoglienza come quella ricevuta in Spagna. Aumentano battesimi e cresime degli adulti: "Questo vuol dire che la società ha sete. Dicono che la Francia è laica, ma no! Lo Stato è laico, ma la società è secolarizzata e soprattutto la società ha sete". Parlando del suo libro, Bustillo sottolinea la necessità di un impegno comune per ritrovare il dialogo: "Se noi stessi abbiamo, là dove viviamo, abbiamo dei comportamenti giusti e pacifici, possiamo dare il nostro contributo anche se non siamo Trump o Meloni o Macron. Proviamo a dare il nostro contributo là dove siamo, perché ci sia un po' di più di pace, una società un po' più migliore e più pacifica". (ANSA).