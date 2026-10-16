(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - venerdì 16 ottobre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,034 euro al litro per la benzina (2,035 ieri) e 2,256 euro al litro (2,254 ieri) per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,048 euro al litro per la benzina (2,047 ieri) e 2,278 per il gasolio (2,270 euro al litro ieri). (ANSA).