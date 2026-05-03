(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Cresce il prezzo della benzina, adeguandosi alla riduzione del taglio delle accise, mentre rimane stabile il costo del gasolio. E' quanto emerge confrontando i prezzi diffusi oggi dal Minit relativi alle rilevazioni di domenica con quelli del 30 aprile, l'ultimo giorno nel quale era stato applicato il taglio delle accise previsto dallo scorso decreto. In base agli agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,890 euro al litro per la benzina e 2,047 euro al litro per il gasolio. Il 30 aprile, invece, la benzina veniva venduta mediamente a 1,746 euro il litro - oggi segna quindi un aumento di 15 centesimi - e il gasolio a 2,052 euro il litro. Sempre in base ai dati del Mimit diffusi oggi sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,956 euro al litro per la benzina e 2,117 euro per il gasolio (ANSA).