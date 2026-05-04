(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Nei primi tre giorni "vi sono stati accessi per oltre un milione e 600 mila contribuenti" alle dichiarazioni dei redditi precompilate e "l'80% ha riguardato la precompilata semplificata". Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, intervenendo a un Forum ANSA che sottolinea come questo sia "un motivo di orgoglio" per l'Agenzia. Quella della precompilata per Carbone "è una storia che si è evoluta in questi anni, una storia di fiducia". Nel primo anno, il 2015, i soggetti che aderirono "furuno 1,4 milioni, dopo poco più di 10 anni abbiamo 5 milioni e 400 mila soggetti che hanno aderito nel 2025". (ANSA).