(ANSA) - LA SPEZIA, 28 AGO - I carabinieri di Sarzana hanno arrestato un uomo sorpreso a scavare non lontano dalla zona in cui, il 24 agosto scorso, era stata segnalata una buca scavata in un'area in cui transita l'oleodotto della Nato che trasporta carburante aereo dal porto della Spezia alle basi aeree del Nord Italia. L'arrestato, un uomo di 54 anni di origine marocchina, è stato fermato con l'accusa di detenzione ai fini spaccio e resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato trovato in possesso di una zappa e di 25 grammi di cocaina e ha detto di aver scavato le buche in cerca di meteoriti e pietre. Avrebbe inoltre ammesso di essere l'autore dei foglietti con scritte in arabo ritrovati dentro la buca e che su di essi erano state scritte preghiere di buon auspicio tratte dal Corano: una sorta di 'santino' per invocare protezione. I carabinieri hanno esteso le perquisizioni alla sua auto, all'abitazione e alla sua attività commerciale trovando analoghi scritti in arabo, bilancini di precisione con tracce di cocaina e una piccola dose di droga. L'arrestato sarà giudicato oggi per direttissima presso il Palazzo di Giustizia della Spezia. (ANSA).