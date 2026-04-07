(ANSA) - MILANO, 07 APR - Antonio Milia, il militare che il 27 ottobre 2022 uccise con tre colpi di pistola il suo comandante, il luogotenente Doriano Furceri, nella caserma di Asso (Como) non potrà più essere giudicato per quell'omicidio. La giustizia militare ha raggiunto anche l'ultimo grado di giudizio ed emesso la sentenza definitiva di assoluzione per vizio totale di mente a causa di un disturbo delirante. Lo scrivono "La Provincia di Como" e Il Giorno" Dal punto di vista processuale, però il caso non è chiuso. Infatti le sentenze di merito che hanno giudicato il brigadiere in servizio alla caserma di Asso hanno inviato alla Procura gli atti relativi all'operato della Commissione medico-militare che ha riammesso in servizio Milia, solo pochi giorni prima della tragedia. Nel tardo pomeriggio del 27 ottobre di quattro anni fa, il brigadiere era sceso in caserma dal proprio alloggio di servizio. E aveva incontrato il suo comandante di stazione, al quale attribuiva atteggiamenti persecutori nei suoi confronti. A suo dire il luogotenente Furceri lo avrebbe salutato con tono di derisione, da qui la decisione di estrarre la pistola e sparare contro il proprio comandante.Dopo una notte trascorsa asserragliato all'ingresso della caserma, le squadre speciali dei Carabinieri fecero irruzione riuscendo a disarmare Milia.Un militare rimase ferito nel corso dell'operazione. La sentenza definitiva dà ancor più forza al pronunciamento con il quale il Tribunale Militare aveva sottolineato una condotta di negligenza a carico dei medici della Commissione Militare che a ottobre 2022 "dichiararono incondizionatamente idoneo al servizio l'imputato", arrivando addirittura a restituirgli l'arma. E questo nonostante i primi segnali della malattia del brigadiere risalissero a oltre un anno prima dell'omicidio. (ANSA).