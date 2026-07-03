(ANSA-AFP) - TEHERAN, 03 LUG - Ahmad Vahidi, capo delle Guardie Rivoluzionarie, ha reso omaggio a Teheran alla salma di Ali Khamenei, nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani. Dopo aver mantenuto un basso profilo dall'inizio della guerra, probabilmente per evitare di essere assassinato come il suo predecessore, Vahidi ha appoggiato la mano sulla bara e ha pregato, secondo una foto condivisa dall'agenzia di stampa Fars. (ANSA-AFP).