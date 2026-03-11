(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "È con orgoglio e profonda umiltà che sono onorata di unirmi alla compagnia dei precedenti vincitori della Palma d'Oro Onoraria, il cui lavoro mi ha da sempre ispirato". Così ha dichiarato Barbra Streisand apprendendo la notizia che riceverà la Palma d'oro alla carriera il 23 maggio durante la cerimonia di premiazione del Festival di Cannes. "In questi tempi difficili - ha aggiunto l'attrice -, i film hanno la capacità di aprire i nostri cuori e le nostre menti a storie che riflettono la nostra comune umanità e a prospettive che ci ricordano sia la nostra fragilità che la nostra resilienza. Il cinema trascende i confini e la politica e afferma il potere dell'immaginazione di plasmare un mondo più compassionevole". (ANSA).