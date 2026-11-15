(ANSA) - WASHINGTON, 15 NOV - Allo stato, sono saliti a 1.421 i voli interni, in arrivo o in partenza dagli Usa cancellati oggi, quasi il doppio dei 760 ipotizzati sabato sera, secondo le rilevazioni di FlightAware, piattaforma che monitora il traffico aereo. Mentre le compagnie procedono a smaltire i ritardi accumulati per lo stop di quasi 5 ore dei voli a livello nazionale di venerdì su problemi alle comunicazioni, l'amministratore della Faa, Bryan Bedford, ha detto ieri di prevedere un ritorno alla piena operatività dei vettori entro la serata di domenica. I voli cancellati sabato si sono attestati a quota 6.692, dopo le 9.201 unità di venerdì. (ANSA).