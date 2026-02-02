(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Can Yaman co-conduttore al Festival di Sanremo: lo annuncia - anzi lo lascia intendere - Carlo Conti, postando sul suo profilo Instagram un fotomontaggio che lo ritrae nei panni di Sandokan, con il titolo 'Carlokan' e una sola parola nel post "co-co". L'attore turco è reduce dal successo della fiction di Rai1. diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, che lo ha visto nei panni dell'eroe nato dalla penna di Emilio Salgari, a 50 anni dalla celebre serie interpretata da Kabir Bedi e diretta da Sergio Sollima. (ANSA).