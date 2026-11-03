(ANSA) - TORINO, 03 NOV - La Regione Piemonte mette a disposizione dell'Università di Torino le aule del centro congressi del grattacielo della Regione, per consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza durante l'occupazione del Campus Luigi Einaudi. Ad annunciarlo è il presidente Alberto Cirio, dopo l'incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Cirio ha già comunicato la proposta alla rettrice Cristina Prandi. Gli spazi, gratuiti e disponibili da domani, possono ospitare fino a 500 studenti. "La Regione Piemonte mette a disposizione le proprie aule del centro congressi, che noi abbiamo immediatamente disponibili gratuite. Possiamo ospitare fino a 500 ragazzi, sono disponibili da domani. Se si vuole, si può continuare a garantire che l'università abbia spazi dove operare e quegli spazi li mette a disposizione la regione", afferma Cirio. Il presidente della Regione critica l'occupazione del Campus Einaudi, iniziata il 26 ottobre, sostenendo che la protesta di un gruppo ristretto di studenti non possa impedire agli altri di frequentare le lezioni. "Capisco e capiamo - sostiene - che sia nell'indole giovanile quella di manifestare e che il diritto a manifestare è un diritto che va riconosciuto sacrosanto per tutti. Nessuno lo vuole limitare, ma quello che sta accadendo a Torino oggi non è un diritto, ma è un sopruso dei diritti degli altri". (ANSA).