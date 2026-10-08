(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "I Campi Flegrei sono uniti, esistono. Siamo qui a Roma non solo per il senso di responsabilità dimostrato in questi anni, ma soprattutto per dire che siamo pronti a costruire. Costruire una città più resiliente, con responsabilità e idee. Ma abbiamo bisogno di risorse". Lo ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, presente con la fascia tricolore alla manifestazione promossa dalla rete "Campi Flegrei - Uniti nella lotta", che ha portato oltre 700 cittadini nella Capitale per chiedere un incontro con la Presidenza del Consiglio. "Tutto ciò che deve essere fatto nei Campi Flegrei deve partire dal basso, dal territorio e dalla sua comunità", ha sottolineato Manzoni, richiamando l'attenzione sul nuovo provvedimento atteso dal Governo. "Ci è stato preannunciato che la prossima settimana verrà emanato un decreto. Chiediamo che questo recepisca il lavoro svolto nei mesi scorsi dal tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura e che contenga le misure necessarie per affrontare le esigenze attuali delle nostre comunità, ma soprattutto quelle future". Sulla possibilità che una delegazione venga ricevuta a Palazzo Chigi, il sindaco ha aggiunto: "Spero che accettino di incontrarci. Non ci fermeremo qui, continueremo a far sentire la nostra voce. Il problema dei Campi Flegrei è un problema nazionale". Sulla stessa linea il sindaco di Bacoli, che chiede risorse e il recepimento delle proposte avanzate lo scorso agosto. "Nel nuovo decreto devono essere inseriti anzitutto i fondi e devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo elaborato quest'estate, al termine di un lavoro impegnativo svolto in Prefettura alla presenza di tre ministri", ha dichiarato. "Sono proposte che riguardano gli sfollati, le abitazioni, gli edifici pubblici e privati, le scuole, i costoni e il personale impegnato nella gestione dell'emergenza, i cui contratti scadranno a dicembre. Rischiamo di non avere più neanche i dipendenti necessari per affrontare questa situazione", ha denunciato il primo cittadino bacolese. "La criticità è enorme e va affrontata con determinazione. Dal Governo non vogliamo soltanto un decreto, vogliamo i contenuti", ha chiosato Della Ragione. Alla manifestazione partecipano anche i sindaci di Quarto, Antonio Sabino, e di Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo. (ANSA).