(ANSA) - NAPOLI, 28 AGO - Sono state cinque, tutte di lieve entità, le scosse telluriche registrate oggi nell'area del bradisismo dei Campi Flegrei. Il primo sisma alle 3.59, di magnitudo 1.1, è stato seguito alle 7.53 da una scossa di intensità 1.8, avvertita dalla popolazione di Pozzuoli. Alle 14.15 e alle 14.16 i sismografi hanno rilevato terremoti di magnitudo 1.0 e ancora 1.8; infine alle 18.52 la terra ha tremato con intensità 1.6. Tutte le scosse sono avvenute a una profondità di tre chilometri. Non si segnalano ulteriori danni rispetto a quelli, gravi, del terremoto record del 31 luglio scorso, di magnitudo 4.7, la più forte in zona negli ultimi 40 anni. (ANSA).