(ANSA) - NAPOLI, 02 SET - Sono 4217 i cittadini di Pozzuoli sfollati a seguito della forte scossa di terremoto dello scorso 31 luglio. Di questi 3392 hanno richiesto il contributo per l'autonoma sistemazione, 112 sono ospitate in albergo, 50 al Palatrincone e sono 663 quelle che, invece, non hanno chiesto alcun genere di assistenza. Ma c'è anche chi ha avuto l'ok al rientro in casa: sono 59 i nuclei familiari rientrati in seguito a ordinanze di revoca dello sgombero. Sono i dati aggiornati al termine della riunione che si è svolta nella sede della Prefettura di Napoli, convocata dal prefetto, Michele di Bari, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni locali coinvolte dal fenomeno del bradisismo, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Ad oggi sono 13 le squadre di vigili del fuoco impegnate per effettuare le verifiche statiche degli edifici, 830 quelle effettuate, e per il recupero all'interno delle case sgomberate di beni necessari agli abitanti. Caschi rossi al lavoro anche, in collaborazione con la Soprintendenza, la Diocesi ed il Nucleo Carabinieri Tutela patrimonio, per lo spostamento in luoghi sicuri delle opere e dei beni culturali che si trovano nei 19 edifici di culto dichiarati inagibili. Edifici dove sono in corso i sopralluoghi per valutare i danni e i successivi lavori da intraprendere. Nel corso dell'incontro, l'assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, ha ribadito la disponibilità della Regione ad implementare le squadre dei verificatori Aedes per velocizzare le verifiche sugli immobili sgomberati, qualora il Comune ne faccia richiesta, ed anche ad allestire, sempre su richiesta dell'amministrazione comunale, tensostrutture a disposizione della collettività per le celebrazioni eucaristiche. Il Comune di Pozzuoli, intanto, prosegue con l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione: su 1384 richieste sono stati effettuati 1038 pagamenti. (ANSA).