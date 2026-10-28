(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - Il carabinieri del Ros, su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, stanno notificando misure cautelari emesse dal gip nei confronti dei 15 imputati al processo al clan Moccia scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Secondo quanto prevedono le norme, in presenza di una condanna l'accusa può chiedere misure cautelari nei confronti di chi nel corso del processo è stato scarcerato per decorrenza dei termini. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano anche i fratelli Moccia (uno dei quali rimase in carcere perché detenuto per altre accuse) che, nel processo conclusosi davanti alla VII sezione penale del tribunale di Napoli (presidente Donnarumma, giudici Ciambellini e Ambrosio) hanno incassato pesanti condanne insieme con molti altri imputati. La procura di Napoli nel settembre 2025 si vide rigettare dal Riesame il ricorso avverso la scarcerazione che il 30 luglio dello stesso anno riguardò, tra gli altri, i fratelli Antonio, Luigi e Gennaro Moccia. Alcuni dei 15 imputati scarcerati vennero sottoposti a misure cautelari come il divieto di residenza in Campania e Lazio. Regioni dove, secondo i carabinieri del Ros e la Dda, si concentrano le attività economiche della famiglia. (ANSA).