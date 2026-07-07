(ANSA) - ALBISOLA SUPERIORE, 07 LUG - Un camion spagnolo ha travolto un mezzo con a bordo due operai nella notte in un cantiere lungo l'autostrada A10 all'altezza dello svincolo di Albisola (Savona) in direzione Ventimiglia. Ferito in grave condizioni uno dei due lavoratori trasferito in codice rosso dai sanitari del 118 all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), mentre l'altro in codice giallo Secondo quanto si apprende, l'autoarticolato avrebbe all'improvviso sfondato la barriera di protezione del cantiere forse per una distrazione o un colpo di sonno dell'autista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della società concessionaria Autostrade per l'Italia. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. (ANSA).