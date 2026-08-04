(ANSA) - MODENA, 04 AGO - Un camion carico di vestiti in fiamme e i chilometri di coda che sono diventati ben presto oltre dieci: è stata una mattinata di caos quella di oggi lungo l'autostrada A1 in territorio modenese. Intorno alle 8 un mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme, forse per autocombustione, al chilometro 157 in direzione sud. L'immediato intervento dei Vigili del Fuoco è proseguito per quasi quattro ore, nel frattempo si è creata una lunga coda fra Reggio Emilia e Modena, in direzione Bologna. Sul posto la polstrada di Modena Nord. La nube di fumo è rimasta a lungo visibile da più punti della città di Modena. (ANSA).