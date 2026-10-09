(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Un cameriere ha fatto una foto al cantante Fedez, in una discoteca a Milano nella notte fra venerdì e sabato scorsi, e - secondo la denuncia da lui presentata alla polizia - è stato picchiato riportando tre giorni di prognosi all'ospedale di Sesto San Giovanni (Milano) dove è andato per farsi medicare. E' quanto riportano i quotidiani Corriere della Sera e Il Giorno. In sintesi, un addetto al servizio ai tavoli di 22 anni vede l'artista, al secolo Federico Lucia, e gli scatta una foto con lo smartphone. Gli addetti alla sicurezza del locale e lo staff del rapper se ne accorgono e gli chiedono di cancellare l'istantanea. Cosa che - sempre secondo la versione del lavoratore - è stata subito fatta. In un secondo momento, però, i buttafuori sono ritornati, gli hanno strappato il cellulare per darlo a chi era in compagnia di Fedez e lo avrebbero malmenato. Qualcuno ha chiamato il 112, ma all'arrivo dei carabinieri non c'era quasi più nessuno. I buttafuori avrebbero confermato il parapiglia asserendo che era coinvolto pure l'entourage di Fedez. Ora sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto e sono stati acquisiti i filmati di videosorveglianza interni ed esterni alla discoteca. (ANSA).